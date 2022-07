Samsung Galaxy A52 e A52s 5G ricevono update di luglio 2022: le novità lato sicurezza

In seguito alla pubblicazione della lista provvisoria di smartphone Samsung che riceveranno Android 13, abbiamo novità riguardanti le patch di sicurezza per due dispositivi mobili specifici appartenenti alla fascia media. In queste ore, infatti, in Europa è arrivato l’aggiornamento per Samsung Galaxy A52 e A52s 5G!

I due telefoni in questione, secondo quanto riportato dagli attenti colleghi di SamMobile, nelle ultime giornate stanno ricevendo nel Vecchio Continente la patch di sicurezza di luglio 2022 che, per essere precisi, arriva con due firmware differenti. Nel caso del Samsung Galaxy A52 si parla della versione A526BXXU1CVG2, mentre il Galaxy A52s 5G arriva alla versione A528BXXS1CVG2.

La differenza si limita però alla combinazione di numeri e lettere indicata dal produttore sudcoreano: l’aggiornamento è a tutti gli effetti lo stesso, caratterizzato da oltre 50 soluzioni lato sicurezza di cui tre per vulnerabilità “critiche” e circa due dozzine per vulnerabilità “elevate”. Una parte dei fix riguarda nello specifico falle di sicurezza legate ad app di sistema come Messaggi e Contatti, tramite le quali i malintenzionati del caso avrebbero potuto accedere a dati sensibili contenuti nello smartphone nelle condizioni giuste.

Se quindi siete nostri lettori possessori di Samsung Galaxy A52 o Galaxy A52s 5G, prestate attenzione alle notifiche di sistema o recatevi su Impostazioni > Aggiornamenti software per verificare la disponibilità dell’update e procedere con download e installazione appena possibile.

Sempre à propos di Samsung, proprio oggi la società ha svelato l’app Galaxy Enhance-X.