Samsung Galaxy A52 e A72 ricevono un importante aggiornamento: tutte le novità

Il mese di luglio sembrerebbe essere un periodo importante di aggiornamenti per gli smartphone di casa Samsung. Dopo avere visto le novità per Galaxy A41, A52 5G e M51, ora è il momento di parlare di un update particolarmente pesante che sta per arrivare in Italia sugli smartphone Galaxy A52 e Galaxy A72.

Come ripreso anche da GSMArena, al momento le patch in questione stanno arrivando in Panama e Bolivia, ma il loro lancio è previsto anche in altre grandi regioni e paesi, tra cui anche l’Italia. In vista del loro rilascio ufficiale nei canali stabili, quindi, vediamo quali sono le novità che portano con sé.

Nel caso del Samsung Galaxy A52 si tratta dell’aggiornamento firmware A525MUBU2AUF3, mentre per Galaxy A72 è la patch firmware A725FXXU2AUF3. Entrambe dovrebbero pesare attorno a 1.2 GB, ma non riceveranno esattamente le stesse novità: l’update per Galaxy A52 sarà il più completo, contenente sia la patch di sicurezza di luglio 2021 che nuove funzionalità per il software fotocamera, tra cui la rimasterizzazione automatica delle immagini ricercando risoluzione, luminosità, colore e nitidezza ottimali, assieme anche a novità per la funzione di riconoscimento facciale e diverse migliorie per la qualità delle chiamate.

D’altro canto, invece, Samsung Galaxy A72 riceverà solamente queste ultime novità, senza l’aggiornamento mensile lato sicurezza atteso dunque per il prossimo mese. Ricordiamo che, in entrambi i casi, si parla delle varianti 4G LTE degli smartphone e non delle unità 5G, che potrebbero ricevere lo stesso trattamento in futuro.

Samsung intanto ha annunciato l’evento Unpacked dell’11 agosto, occasione in cui verranno presentati gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 assieme a Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2.