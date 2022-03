Samsung Galaxy A52 si aggiorna a One UI 4.1, in arrivo anche in Italia

Quando Samsung ha confermato che in Europa gli aggiornamenti software arriveranno più rapidamente, nessuno pensava a un cambio di ritmo così sorprendente: in questi giorni anche Samsung Galaxy A52 5G sta ricevendo l’update a One UI 4.1 nel Vecchio Continente, dunque preparatevi a scaricare il nuovo firmware!

L’account Twitter Samsung One UI Updates ha condiviso con il pubblico uno screenshot estremamente lungo che illustra tutte le novità in arrivo su Samsung Galaxy A52 5G, smartphone di fascia media rilasciato dalla casa sudcoreana nel 2021. Dal changelog ufficiale riprendiamo, in particolare, l’arrivo di una serie di miglioramenti per l’app Galleria, l’introduzione di nuove decorazioni emoji AR, feature per Samsung Health, Smart Switch e SmartThings Find. A ciò si aggiunge, come da tradizione, la patch di sicurezza del mese.

Questo e molto altro sta per arrivare su Samsung Galaxy A52 5G anche in Italia: la distribuzione è appena iniziata e, al momento, non sappiamo dirvi la versione esatta del firmware. Consigliamo comunque di prestare attenzione a eventuali notifiche o, eventualmente, di verificare la disponibilità tramite Impostazioni > Aggiornamenti software. Il lancio su Samsung Galaxy A52 base, invece, dovrebbe avvenire nelle settimane successive.

Tra l’altro, anche Samsung Galaxy S21 sta ricevendo One UI 4.1. Insomma, la società asiatica non sembra proprio intenzionata a fermarsi!