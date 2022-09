Samsung Galaxy A52 si aggiorna a One UI 5.0, beta in arrivo in Italia

Pochi giorni fa Samsung ha confermato quali smartphone riceveranno Android 13 entro fine 2022, confermando il focus momentaneo sulla fascia alta. In queste ore c’è stato però movimento anche per la fascia media: Samsung Galaxy A52 sta ricevendo One UI 5.0 in anteprima.

Coloro che sono in possesso del dispositivo mobile mid-range Galaxy A52 potranno infatti accedere alla ultima versione beta della personalizzazione One UI 5 iscrivendosi tramite l’app Samsung Members. Come segnalato dai colleghi di XDA Developers, nel corso delle prossime ore arriverà l’update Over The Air con le versioni firmware A525FXXU4ZVIC, A525FODM4ZVIC oppure A525FXXU4ZCIB a seconda della regione d’interesse.

Questo update pesa poco più di 2 GB e porta con sé le patch di sicurezza di ottobre 2022, oltre a tutte le novità chiave di Android 13: il changelog completo non lo riprenderemo, basti sapere che non mancano elementi esclusivi per l’assistente Bixby, funzionalità inedite riprese dall’ultima iterazione del robottino verde e aggiornamenti per tutte le app di sistema, dalla Fotocamera ai temi Galaxy, passando per Calcolatrice, Registratore e Samsung Internet.

È interessante notare, a questo punto, che Galaxy A52 ottiene la versione beta prima del più recente Galaxy A53; non è chiaro, tuttavia, quando entrambi gli update arriveranno in Italia anche in pianta stabile. Infine, ricordiamo che questi aggiornamento possono contenere bug e problemi che non sono stati risolti da Samsung.

Parlando sempre della gamma Galaxy, Android 13 è arrivato anche su Galaxy S3 grazie a LineageOS.