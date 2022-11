Samsung Galaxy A52 riceve Android 13: One UI 5 arriva con nuovo update

A poco più di una settimana dal rilascio di Android 13 su Galaxy A53, anche lo smartphone medio-gamma Samsung Galaxy A52 riceve One UI 5 sul mercato del Vecchio Continente. Il rilascio dell’attesissimo aggiornamento è arrivato per il momento in Russia, ma è destinato ad approdare in Italia tra poco tempo.

Il supporto software da parte di Samsung sta diventando molto più veloce con il passare degli anni, al contrario dell’era TouchWiz. Con il passaggio alla personalizzazione One UI la frequenza degli update è diventata decisamente maggiore e in grado di offrire migliorie non indifferenti.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy A52, ottimo telefono mid-range rilasciato nel 2021, questo è il secondo major update essendo stato lanciato con Android 11. Gli utenti in possesso di tale dispositivo potranno aspettarsi un altro aggiornamento del sistema operativo, mentre le patch di sicurezza arriveranno fino ad agosto 2025.

Venendo ai dettagli tecnici, la build ha il numero A525FXXU4CVJB e la patch di sicurezza di novembre 2022. Dalla prossima settimana l’update arriverà anche nel resto dell’Europa, ma non sono chiare le esatte tempistiche di arrivo in Italia. Per questa ragione, consigliamo come da prassi di monitorare le notifiche o recarsi su Impostazioni > Aggiornamento software per premere, eventualmente, il pulsante “Scarica e installa” appena mostrato nella schermata.

In tutto ciò, anche Samsung Galaxy S21 e S20 hanno ricevuto Android 13.