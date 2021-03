Samsung Galaxy A52 si svela a sorpresa: tutto su specifiche tecniche, prezzo e lancio

Dopo la presentazione di Samsung Galaxy A32 4G avvenuta a fine febbraio, ora è il momento di parlare di uno dei prossimi medio gamma che farà parte della serie Galaxy A, ovvero il modello Galaxy A52: online sono infatti apparsi alcuni dettagli interessanti sull’intera scheda tecnica dello smartphone e non solo.

Stando a quanto riportato anche da Gizchina, infatti, Samsung Galaxy A52 è apparso nel sito di un rivenditore in Arabia Saudita non solo nelle specifiche ma anche nel costo finale e nella data di inizio delle consegne. Vediamo tutti questi dati con calma.

Innanzitutto, lo schermo sarà un Super AMOLED Infinity-O Full HD + da 6,5 ​​pollici con refresh rate di 120Hz, sensore di impronte digitali integrato e protezione Corning Gorilla Glass temperato; sotto la scocca, invece, figureranno il processore Qualcomm Snapdragon 750G assieme a 8 GB di RAM e 128 GB di RAM, per 4500 mAh di batteria.

Per il comparto fotocamera, invece, si parla di una lente anteriore da 32MP e un setup quad-camera posteriore (64MP principale + 12MP ultra grandangolare + 5MP macro + 5MP profondità). Tra le altre caratteristiche, infine, appaiono il certificato IP67 o IP68, GPS, modem 5G, adattatori Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, porta USB-C e supporto per la ricarica da 25 W.

Il prezzo di lancio, dunque, dovrebbe essere pari a circa 440 Dollari e le consegne sarebbero previste per il 7 marzo. Tutto ciò, ricordiamo, riguarderebbe presumibilmente solo il mercato in Medio Oriente, ergo per altri dettagli relativi al nostro mercato sarà necessario aspettare.

Altro smartphone firmato Samsung tanto atteso dagli utenti è il modello Galaxy A22, il quale potrebbe diventare il telefono più economico con supporto al 5G.