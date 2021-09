Samsung Galaxy A52s 5G si aggiorna: introdotta l'espansione virtuale della RAM!

Sono passate poco più di tre settimane dal lancio di Samsung Galaxy A52s 5G, smartphone di fascia medio-alta che eleva ulteriormente la gamma Galaxy A nel portfolio del colosso sudcoreano. Nelle ultime ore, però, è giunta una novità che sembra essere sempre più uno standard nel mercato smartphone: l’aumento virtuale della RAM.

Questa funzionalità non è proprio nuovissima nel settore, anzi ne abbiamo già parlato più volte negli scorsi mesi: Xiaomi ha già praticamente confermato che MIUI 13 introdurrà l’espansione virtuale della RAM, mentre una conferma ufficiale è già giunta da OPPO con la presentazione di RAM Expansion e la pubblicazione della lista di smartphone compatibili.

Anche Samsung sembra quindi essersi accodata ai marchi interessati all’aumento virtuale della memoria RAM, abilitando la feature “RAM Plus” o “RAM+” proprio sul Samsung Galaxy A52s 5G grazie all’aggiornamento firmware A528BXXU1AUH9 attualmente in fase di lancio in India. Il suo utilizzo permette di aumentare la memoria RAM virtualmente per un massimo di 4 GB aggiuntivi, i quali verranno “scalati” temporaneamente dalla ROM (ovvero dallo spazio di archiviazione) per migliorare le performance dello smartphone quando necessario.

Allo stato attuale non è noto quando questo aggiornamento giungerà in Italia, dato che la segnalazione dei colleghi di SamMobile finora si limita al mercato indiano. In ogni caso, potrete controllare la sua disponibilità tramite Impostazioni > Aggiornamento software; quando presente, basterà toccare la voce “Scarica e installa” per ottenere l’update in questione, il quale applica anche migliorie per il comparto fotocamera e la patch di sicurezza del mese.

Sempre a proposito degli smartphone medio-gamma firmati Samsung, la serie Galaxy A nel 2022 dovrebbe ricevere una feature importante lato fotocamera, a oggi disponibile solo nei dispositivi mobili top di gamma della società asiatica.