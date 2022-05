Samsung Galaxy A53 5G: crolla il prezzo su Amazon Italia, 35% in meno

Non sono disponibili solamente sconti su computer Lenovo su Amazon. Infatti, sul popolare portale e-commerce è comparsa anche una promozione sullo smartphone Samsung Galaxy A53 5G.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso venduto, nel modello da 6/128GB, a un prezzo pari a 304,01 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy si apprende che in precedenza il costo dello smartphone ammontava a 469,90 euro, dunque è possibile risparmiare 165,89 euro. Essenzialmente, lo sconto è del 35%.

Potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che Samsung Galaxy A53 5G è stato annunciato a marzo 2022. Tra le caratteristiche tecniche del prodotto troviamo uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e una batteria da 5.000 mAh. In ogni caso, se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy A53 5G.

Per ii resto, la promozione legata ad Amazon Italia può risultare intrigante anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online. Per intenderci, il prodotto viene venduto a 429 euro da MediaWorld, nonché a 429,90 euro da Unieuro. In ogni caso, ricordiamo che il caricatore non è incluso in confezione.