Samsung Galaxy A53 5G non si nasconde: ecco scheda tecnica e immagini!

Dopo i primi leak della scheda tecnica di Samsung Galaxy A53 5G, quello che sarà il prossimo smartphone di fascia media per eccellenza prodotto dal colosso asiatico, i tipster tornano all’attacco svelando ogni segreto del dispositivo. Ecco ancora una volta, dunque, i nuovi dettagli tecnici e le immagini di Galaxy A53 5G.

Grazie ai colleghi tedeschi di WinFuture, in particolare Roland Quandt, abbiamo accesso a una vasta serie di elementi relativi allo smartphone in questione. L’immagine che trovate in copertina e in conclusione alla notizia è rappresentativa di tutti i render trapelati fino a oggi online: Galaxy A53 5G dovrebbe dunque dotarsi di un display dai bordi piuttosto spessi, specialmente quello inferiore, e un notch punch-hole centrale, mentre posteriormente troviamo un’isola fotocamera rialzata con quattro sensori e un flash LED.

Venendo alle specifiche, proprio lato fotocamera troviamo anteriormente un sensore da 32 MP, mentre sul retro si parla del medesimo setup di Galaxy A52 5G: 64 megapixel per il sensore principale, assieme a 12 MP, 5 MP e 5 MP. Lo schermo, invece, è un AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate di 120Hz. Sotto la scocca si dovrebbero trovare il chip Exynos 1200 da 2,4 GHz massimo, assieme a una batteria da 5.000 mAh e, nel comparto memoria, 6/8 GB di RAM e almeno 128 GB di archiviazione interna espandibile fino a massimo 1 TB.

Per quanto concerne data di approdo nei negozi e prezzi di vendita, WinFuture accenna a un debutto a marzo a circa 460 Euro per la variante da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ma si tratta di dati da considerare comunque con molta cautela.

In casa Samsung si lavora, intanto, per superare TSMC nella produzione di chip entro il 2030.