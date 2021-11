Samsung Galaxy A53 5G: ci sono i primi render, ecco come sarà il nuovo medio-gamma

Lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A53 5G sta per arrivare e, man mano che il suo lancio si avvicina, i tipster del settore si attivano per ottenere ogni informazione possibile. Gli ultimi indizi, ovvero i primi render del dispositivo mobile, giungono grazie al rinomato Steve Hemmerstoffer noto anche come OnLeaks.

Egli ha infatti condiviso in esclusiva con il portale indiano Digit i primi render CAD 3D del prossimo modello medio-gamma della serie Galaxy A, da cui è possibile già intuire qualche dettaglio tecnico del dispositivo. Sebbene al primo sguardo ricordi il predecessore Galaxy A52 5G annunciato a marzo, in realtà ci sono dei cambiamenti importanti.

Innanzitutto si nota la mancanza di un jack per cuffie da 3,5 mm: questa porta ha abbandonato un numero sempre più elevato di smartphone nel corso degli ultimi anni per il dispiacere di tantissimi utenti, ma ormai è una soluzione tecnica adottata da diversi brand soprattutto su dispositivi mobili di fascia medio-alta. Posteriormente notiamo poi la dotazione di un modulo fotocamera con quattro sensori su isola leggermente rialzata; al lato destro troviamo i pulsanti per accensione dello smartphone e gestione del volume, mentre lo schermo presenta il tradizionale notch punch-hole centrale. Sul lato inferiore, infine, c’è la porta USB-C assieme ad altoparlante mono e porta per SIM e, possibilmente, slot microSD.

Ci sono anche alcuni dettagli in merito alle dimensioni di Samsung Galaxy A53 5G: secondo OnLeaks, lo smartphone dovrebbe essere più sottile del Galaxy A52 5G passando da 8,4 millimetri a 8,14 millimetri. Mancano, d’altro canto, informazioni relativamente alle specifiche tecniche, per le quali sarà necessario attendere ancora qualche settimana; per ora, consigliamo come sempre di considerare questi render cum grano salis.

A mostrarsi nei primi render è anche Samsung Galaxy Tab A8, tablet di fascia medio-bassa apparso in rete qualche giorno fa.