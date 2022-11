Samsung Galaxy A53 5G riceve aggiornamento Android 13, a breve in Italia

L’arrivo di Android 13 sui Samsung Galaxy top di gamma degli ultimi anni trova seguito anche nella fascia di smartphone mid-range della società asiatica. In Europa è infatti iniziata la diffusione di One UI 5.0 anche su Samsung Galaxy A53 5G, modello lanciato nel 2022 al prezzo base di 469,90 euro.

Le prime segnalazioni giungono dal portale olandese Galaxyclub, esperto in materia dei dispositivi Samsung. Proprio nel mercato nazionale è approdata l’ultima iterazione dell’interfaccia personalizzata firmata Samsung sul Galaxy A53, basata ovviamente su Android 13 e dotata della patch di sicurezza di ottobre 2022. Stando alle immagini diffuse, l’upgrade a One UI 5 arriva con la build numero A536BXXU4BVJG e pesa un totale di 2.020 MB.

Questo update include molteplici novità lato design, per garantire una maggiore personalizzazione del dispositivo e migliorare l’esperienza d’uso con nuovi widget, modalità d’uso inedite e potenziamento del multitasking. Non mancano, dunque, aggiornamenti per la fotocamera e le applicazioni di sistema, tutte rigorosamente offerte da Samsung e Google.

Per controllare la disponibilità dell’update in Italia è sufficiente recarsi su Impostazioni > Aggiornamento software, dove eventualmente verrà mostrato il pulsante “Scarica e installa”. Il rilascio dovrebbe comunque avvenire nel corso delle prossime settimane, dato il debutto recente tra Olanda e Belgio.

Se invece siete interessati al dispositivo in sé, vi rimandiamo alla recensione di Samsung Galaxy A53.