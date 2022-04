Samsung Galaxy A53 e TV LG NanoCell da 43' in sconto su Amazon oggi

Mentre continua il Red Weekend di Mediaworld, Amazon in giornata odierna propone due offerte molto interessanti su altrettanti prodotti. Nella fattispecie, le promozioni di oggi riguardano il Samsung Galaxy A53 5G ed un TV LG NanoCell da 43 pollici, su cui si possono risparmiare ottime somme di denaro rispetto ai prezzi di listino.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

Samsung Galaxy A53 5G Smartphone Android, Display Infinity-O FHD+ Super AMOLED 6.5”¹, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile², Batteria 5.000 mAh, Awesome White [Versione Italiana]: 353 Euro (469 Euro)

LG NanoCell 43NANO796PC Smart TV 4K Ultra HD 43", con Wi-Fi, Processore Quad Core, Nano Color, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, AI ThinQ con Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 352 Euro (449 Euro)

Su entrambi i dispositivi la consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per il 21 Aprile 2022 se si effettua l'ordine a stretto giro di orologio. Sul Galaxy A53 5G però la disponibilità è offerta solo su due unità, e dopo non sappiamo se il prezzo sia destinato ad aumentare o meno rispetto a quelli di listino.

Nessuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.