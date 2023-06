Samsung Galaxy A54 5G in offerta a prezzo super da MediaWorld

È una giornata di grandi promozioni su prodotti Samsung quella che MediaWorld sta portando avanti in questo fine giugno 2023. Infatti, la ben nota catena sta proponendo uno sconto importante anche relativamente allo smartphone Samsung Galaxy A54 5G.

Per intenderci, quest'ultimo, che rientra già tra i prodotti "Top Seller", viene ora proposto a un prezzo pari a 408,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul portale della popolare catena, precedentemente il costo del dispositivo ammontava a 569,99 euro. Si fa riferimento alla colorazione Awesome White, nonché al modello da 8/256GB.

In parole povere, il possibile risparmio è del 28,24%, ovvero a conti fatti risulta possibile usufruire di uno sconto di 161 euro. Non manca inoltre la consegna gratuita online, per un'iniziativa promozionale che rientra nel volantino Red Friday di MediaWorld. Da notare che quest'ultimo proseguirà fino al 30 giugno 2023, dunque al momento in cui scriviamo rimangono relativamente poche ore per poter approfondire il tutto.

Vale in ogni caso la pena notare anche che Samsung Galaxy A54 5G rappresenta uno smartphone uscito nel 2023, dunque si fa riferimento per certi versi a una novità del mercato. Se siete interessati ad approfondire le caratteristiche tecniche del dispositivo, potrebbe per il resto fare al caso vostro consultare direttamente il portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo risiedono maggiori dettagli.