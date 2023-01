Samsung Galaxy A54 sta arrivando: finalmente c'è una data di lancio!

Il mondo della telefonia si sta preparando ad accogliere la famiglia Samsung Galaxy S23 top di gamma, di cui sono trapelati data di lancio e bonus per preorder, ma la società sudcoreana si sta preparando anche al lancio internazionale di Samsung Galaxy A54, nuovo smartphone mid-range destinato ad arrivare a breve.

Sul sito ufficiale indiano dell’azienda è infatti apparsa una pagina dedicata a un evento di lancio per il 18 gennaio 2023, dedicato a un “nuovo Galaxy A” non specificato. Osservando però il resto delle specifiche tecniche citate di seguito, è facile intuire che si parla del Samsung Galaxy A54 di cui, in passato, sono già trapelate online informazioni relative ai singoli componenti chiave.

Ad esempio, quando lo scorso novembre è apparso in rete il design di Samsung Galaxy A54 sotto forma di render diffusi da OnLeaks abbiamo scoperto che il display sarebbe stato un AMOLED FHD+ da 6,6 pollici, numeri che vengono confermati da Samsung sul sito ufficiale assieme alla frequenza di aggiornamento massima di 120Hz. Ad accompagnarlo sono un sistema a tripla fotocamera con “No-Shake camera” e, sotto la scocca, 8 GB di RAM e batteria potenziata da AI.

Confrontando le conferme date da Samsung con i precedenti leak, è evidente che dovrebbe trattarsi dello smartphone Galaxy A54; altrimenti, l’unico device che corrisponde – almeno parzialmente – alle anticipazioni offerte dal gigante asiatico è il Galaxy A34. Non ci resta quindi che attendere l’evento del 18 gennaio prossimo per scoprire nel dettaglio lo smartphone mid-range, in vista del suo debutto sul mercato del Vecchio Continente che, stando alla prassi passata dell’azienda, dovrebbe avvenire nelle settimane successive.