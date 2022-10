Samsung Galaxy A54 avrà una fotocamera da 50MP? Atteso downgrade da A53

I tipster di GalaxyClub tornano alla carica con un nuovo leak riguardante i prossimi dispositivi mobili di casa Samsung: mentre essi si aspettano una fotocamera da 200 MP sul Samsung Galaxy S23 Ultra, nel caso di Samsung Galaxy A54 si prevede la dotazione di una fotocamera principale da 50 MP, in un downgrade rispetto al predecessore Galaxy A53.

Secondo quanto riportato dal portale olandese, infatti, nella prossima generazione di smartphone mid-range si potrebbe assistere a un piccolo passo indietro per la serie A5x con il passaggio da 64 megapixel a 50 MP. Ricordiamo, a questo punto, che i predecessori Samsung Galaxy A52 e Galaxy A53 hanno entrambi il sensore principale dalla risoluzione più elevata. Le indiscrezioni parlano poi della rimozione del sensore di profondità di campo, e della dotazione di Android 13 alla prima accensione.

Considerato che lo stesso leak non mostra altre specifiche tecniche per inquadrare meglio il dispositivo, al momento è meglio considerare con molta cautela queste indiscrezioni, ma attenzione: con il cambio del sensore principale si potrebbe incorrere in un abbassamento di prezzo o in altre modifiche software utili al fine di mantenere sufficientemente elevata la qualità delle immagini, che si tratti di foto o video. Insomma, ci saranno comunque dei lavori sul sistema o delle decisioni commerciali che potrebbero convincere infine i consumatori della bontà del dispositivo nonostante il previsto downgrade.

Restando in casa Samsung, sappiate che Android 13 sta per arrivare su Samsung Galaxy S20.