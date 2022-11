Samsung Galaxy A54 senza segreti: il design del medio-gamma svelato online

In seguito all’ultimo leak sulla fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra, prossimo top di gamma della società sudcoreana ora in fase di sviluppo, in rete spuntano i render dello smartphone Samsung Galaxy A54, medio-gamma atteso per il 2023.

La famiglia di dispositivi dai prezzi modesti e dalle caratteristiche tecniche rispettabili si prepara ad allargarsi con Galaxy A54, proposto nei primi render 3D dal rinomato OnLeaks in collaborazione con 91Mobiles. Per il device economico con sistema operativo Android potrebbero arrivare migliorie importanti, riprese direttamente dal Samsung Galaxy S22.

Ad esempio, notiamo la presenza di un display piatto con cornici più sottili e notch punch-hole centrale sullo schermo AMOLED che, stando ai leak, dovrebbe avere una diagonale pari a 6,4 pollici. La risoluzione dovrebbe essere FHD+, mentre la frequenza di aggiornamento potrebbe arrivare a 120Hz, ormai standard anche per diversi medio-gamma di altri marchi.

In linea generale le dimensioni dovrebbero essere simili a quelle viste sui predecessori Galaxy A52 e A53, ma attenzione al retro: il comparto fotocamera, infatti, potrebbe adottare l’allineamento visto sul Galaxy S22 Ultra. Infine, sul fronte tecnico si vocifera la dotazione del processore Exynos 7904 non ancora annunciato, 6 GB di RAM e almeno 128 GB di spazio di archiviazione. Questi dati riguardanti l’hardware sotto la scocca, naturalmente, vanno considerati con particolare cautela.

Precedenti indiscrezioni di mercato, invece, parlavano della dotazione di un sensore da 50 MP per il Galaxy A54.