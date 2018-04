Samsung Galaxy A6 si fa vedere in molti presunti render ufficiali con tanto di specifiche

Samsung Galaxy A6 sembra proprio essere il nuovo smartphone di fascia media della società sudcoreana. Infatti, nelle ultime ore, sono emersi online parecchi presunti render ufficiali che mostrano il dispositivo in questione a 360 gradi.

In particolare, alcune probabili immagini promozionali sono state divulgate dai colleghi di WinFuture, che sarebbe riusciti a "estrarre" il tutto direttamente da un sito ufficiale di Samsung. Sembra essere confermato, dunque, che i prossimi dispositivi di fascia media della società sudcoreana saranno Galaxy A6 e Galaxy A6+.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, entrambi i dispositivi dovrebbero montare un Infinity Display Super AMOLED con aspect ratio di 18.5:9, con A6 a sfoggiare un 5,6 pollici con risoluzione HD+ (1480x720 pixel) e A6+ un 6 pollici FHD+ (2220x1080 pixel). In entrambi gli smartphone, il processore dovrebbe essere un Exynos 7870 operante alla frequenza massima di 1,6 GHz. Le memorie probabilmente partiranno da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Parlando del comparto fotografico, A6 dovrebbe montare una fotocamera posteriore da 16MP (f/1.7) e una fotocamera frontale da 16MP (f/1.9), mentre A6+ avrebbe una dual cam da 16MP (f/1.7) + 5MP (f/1.9) e una fotocamera anteriore da 24MP (f/1.9). La batteria sarà, invece, probabilmente da 3000 mAh nella "variante base" e da 3500 mAh in quella Plus. Non dovrebbe mancare anche il riconoscimento facciale. Infine, stando ad AndroidHeadlines, il prezzo di partenza dovrebbe essere di circa 360 dollari, con entrambi gli smartphone che dovrebbero arrivare anche in Europa.