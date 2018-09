Samsung: il Galaxy A7 con tripla fotocamera in arrivo in Italia a 399 Euro ad ottobre

Tra gli obiettivi che si è prefissata Samsung per il 2018 c'è quello di alzare l'asticella nella fascia media del mercato attraverso l'introduzione di nuove tecnologie. Secondo alcuni rumor il nuovo Galaxy A7, ovvero lo smartphone di media gamma potrebbe essere il primo ad includere tre fotocamere posteriori.

A riguardo sono anche arrivate le prime certificazioni, tra cui una Bluetooth che ha rivelato come il Galaxy A8 (2018) e Galaxy A8 Plus (2018) siano in fase di test con tre fotocamere posteriori posizionate in verticale.

Il Galaxy A8 Plus (2018) dovrebbe sfoggiare uno schermo da 6 pollici con risoluzione di 2220x1080 pixel, con processore Exynos 7885 e 6 gigabyte di RAM, accompagnata da 64 gigabyte di spazio di archiviazione, non sappiamo se espandibile o meno tramite microSD.

La linea A7 invece andrà ad inaugurare un nuovo capitolo per la fascia media del mercato di Samsung. Il produttore si sta preparando per dare una vera e propria sferzata al settore, ecco perchè secondo quanto riportato da SamMobile è altamente probabile che la gamma includa dei miglioramenti significativi, come un sensore per le impronte digitali integrato direttamente nello schermo ed addirittura un sistema a quattro telecamere sul retro, sebbene le ultime indicazioni pubblicate in rete diano per certa l'integrazione di un sistema a tre fotocamere. Tesi poi confermata anche sul social network di microblogging su cui è stata pubblicata una fotografia.

Alcuni benchmark emersi precedentemente avevano rivelato che il Galaxy A7 (2018) potrebbe includere un processore Exynos 7885, 4 gigabyte di RAM ed Android Oreo come sistema operativo.

Da Twitter arrivano anche delle indicazioni secondo cui Samsung starebbe anche lavorando sul Galaxy A9 Star Pro, un modello di fascia medio-alta, che dovrebbe includere anche un pulsante per Bixby ed un ingresso per le cuffie da 3,5mm, oltre che una scocca posteriore in vetro con bordi curvi.

A livello di prezzi si parla di un 399 Euro per il Galaxy A7, con commercializzazione prevista per inizio ottobre.