Samsung Galaxy A71? l'offerta di Esselunga batte MediaWorld e Amazon

Dopo avervi parlato dell'offerta lampo su Honor Band 5i, torniamo nel mondo delle promozioni tecnologiche per via di uno sconto interessante lanciato da Esselunga. Più precisamente, il prodotto coinvolto è lo smartphone Samsung Galaxy A71.

Infatti, il succitato dispositivo viene venduto a un prezzo di 299 euro da Esselunga. L'offerta è valida solamente nei negozi aderenti, che potete trovare tramite il link presente in fonte, salvo esaurimento scorte e in ogni caso fino all'8 ottobre 2020 (la promozione parte da oggi 24 settembre 2020). La variante messa in offerta da Esselunga dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store, siamo venuti a conoscenza del fatto che la promozione di Esselunga è quella che prevede il prezzo più basso, perlomeno rispetto alle offerte attive online. Giusto per farvi degli esempi concreti, MediaWorld propone Samsung Galaxy A71 a 345 euro sul suo sito ufficiale, mentre su Amazon Italia lo smartphone si trova a 334,70 euro tramite rivenditori. Per quanto riguarda Unieuro, il dispositivo viene proposto al prezzo di 345 euro, anche se il prodotto rientra nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra e basta, dunque, aggiungerlo al carrello per far scendere il prezzo finale a 327,75 euro.

Insomma, l'offerta lanciata da Esselunga potrebbe fare gola a una certa tipologia di utenza, visti anche i prezzi a cui solitamente si trova Samsung Galaxy A71.