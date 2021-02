Samsung Galaxy A72, mega leak svela la scheda tecnica e il design

Samsung Galaxy A72 torna a essere protagonista delle indiscrezioni di mercato del momento: dopo avere visto le intenzioni dell’azienda sudcoreana di introdurre display con refresh rate elevato nella serie Galaxy A, è giunta l’ora di vedere gli ultimi leak riguardanti la scheda tecnica e i render ufficiali.

Grazie al blog tedesco WinFuture, infatti, finalmente sappiamo quali potrebbero essere le specifiche del modello 4G: si parla, innanzitutto, dello schermo Super AMOLED FullHD+ da 6.7 pollici con refresh rate di 90Hz, confermando dunque le indiscrezioni diffuse qualche giorno fa, sotto il quale troviamo il lettore di impronte digitali. Rimanendo fuori dalla scocca troviamo poi una configurazione posteriore a quattro fotocamere (64MP principale + 12MP ultra-grandangolare + 8MP teleobiettivo con zoom 2x + 2MP macro) e un sensore anteriore da 32MP.

Il cuore pulsante di Galaxy A72 4G è un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, il quale sarà accompagnato da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio d’archiviazione con possibilità di espanderlo grazie allo slot microSD. Infine, sotto la scocca troveremo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 25W. Il sistema operativo in dotazione al lancio sarà Android 11 e, tra le funzionalità, figura anche la certificazione IP67.

In Europa arriverà in quattro colori al prezzo di partenza di 449 Euro per il modello da 128 GB secondo il portale tedesco Idealo, mentre la variante da 256 GB giungerà sul mercato a 509 Euro. La data di approdo, però, non è ancora nota; non ci resta dunque che attendere gli ultimi dettagli ufficiali da parte dell’azienda, anche se consigliamo di prendere tutte queste indiscrezioni con le pinze.

L’ultimo smartphone presentato da casa Samsung è il modello Galaxy M02, entry-level che ha debuttato in India a inizio febbraio a 79 Euro circa di cui, però, non si sanno dettagli riguardanti l’arrivo in Occidente.