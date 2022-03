Samsung Galaxy A73 appare in rete con i primi render: ecco come sarà

A qualche giorno dal lancio ufficiale di Samsung Galaxy A13 e Galaxy A23, spuntano in rete i primi indizi relativi al nuovo smartphone di fascia medio-alta Samsung Galaxy A73, il cui lancio è previsto per i prossimi mesi. Nello specifico, questa volta ci troviamo dinanzi a quello che sembra essere un render stampa ufficiale.

Grazie ai colleghi di 91Mobiles e, in particolare, ai noti informatori Evan Blass e Steve Hemmerstoffer, abbiamo accesso all'immagine che trovate in copertina e in calce alla notizia: da essa si nota immediatamente la dotazione di cornici dallo spesso particolarmente ridotto, per garantire al dispositivo mobile un rapporto schermo-corpo notevolmente più elevato sia a quello visto nel caso del predecessore Galaxy A72, sia agli altri smartphone della serie Galaxy A.

Purtroppo manca una visuale del retro, ma dalla fotografia dal davanti è possibile evidenziare la dotazione del notch punch-hole centrale a ospitare la fotocamera anteriore, il pulsante di accensione a destra assieme a quelli per la gestione del volume e, inferiormente, un bordo leggermente più spesso.

Quando verrà lanciato sul mercato? I tipster prevedono un evento di lancio tra 3-4 settimane come da tradizione, o in una forma “silenziosa” come nel caso delle varianti budget Galaxy A13 e Galaxy A23, o con uno Spring Unpacked dedicato che andrebbe ad aggiungersi ai due eventi Unpacked già visti a febbraio.

Ricordiamo, difatti, che lo scorso mese abbiamo assistito alla presentazione della gamma Galaxy S22.