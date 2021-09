Samsung Galaxy A73 potrebbe ricevere una fotocamera principale da 108 MP

Nel corso di settembre abbiamo già avuto occasione di parlare degli smartphone di fascia medio-alta di casa Samsung, trattando le ultime indiscrezioni riguardo le feature in arrivo su Galaxy A nel 2022. Nelle ultime ore, però, in rete sono apparse indiscrezioni riguardo la dotazione di una fotocamera da 108 MP su Galaxy A73.

Stando a quanto riportato da The Elec, il colosso sudcoreano sembrerebbe intenzionato a rendere sempre più sottile il confine tra smartphone di fascia alta e smartphone di fascia media aggiungendo tecnologie degne dei flagship su questi ultimi, soprattutto per quanto concerne il comparto fotocamera.

I rumor citati in apertura trattavano proprio l’aggiunta della stabilizzazione ottica dell’immagine sulla gamma Galaxy A ma, a quanto pare, non è l’unica novità: Galaxy A73 potrebbe dotarsi di un sensore da 108 MP compiendo quindi il salto di qualità dai 64 MP visti su Galaxy A72, il predecessore lanciato nel marzo 2021 assieme a Galaxy A52 e A52 5G. Questa scelta sarebbe dovuta dalla necessità di rispondere ad altri brand del mondo smartphone che già offrono soluzioni analoghe sui loro dispositivi mobili medio gamma.

Sebbene stiano ricevendo sempre più conferme da parte degli informatori del settore, ricordiamo a tutti i lettori che si tratta di semplici rumor e per questo consigliamo di prenderli con le pinze, in attesa del lancio atteso per il primo trimestre del 2022.

Nel frattempo si parla anche dei modelli top di gamma Galaxy S22 e S22+ e del loro comparto fotocamera, di cui sono trapelati altri dettagli proprio nelle ultime ore.