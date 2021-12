Samsung Galaxy A73: trapelano render e specifiche tecniche, sorpresa lato fotocamera

A metà settembre si era discusso per la prima volta della possibile fotocamera da 108 MP su Samsung Galaxy A73, modello che a inizio 2022 dovrebbe entrare a fare parte della famiglia Galaxy A. Ebbene, finalmente c’è una possibile conferma di tale rumor grazie al recente leak di render e scheda tecnica dello smartphone della casa sudcoreana.

A diffondere tutti questi dettagli in rete sono stati il famoso tipster OnLeaks e il portale Zoutons, i quali hanno già collaborato spesso in passato per diffondere in esclusiva globale render CAD e specifiche di alcuni dispositivi. L’ultimo di questi è, appunto, Samsung Galaxy A73 che, come vedete dalle immagini in copertina e calce alla notizia, dovrebbe adottare un design nel giusto mezzo tra i medio-gamma e gli smartphone ammiraglia. Ai primi sembra ispirato lo schermo con notch punch-hole centrale e bordi leggermente spessi, mentre dai secondi sembra riprendere, in un certo senso, il comparto fotocamera posteriore.

Per quanto riguarda quest’ultimo, l’unico dettaglio noto riguarda proprio la presenza di una fotocamera principale da 108 MP e di altri tre sensori posteriori, ma dalle specifiche non note. Si conosce invece la natura dello schermo, un pannello display AMOLED FullHD+ da 6,7 ​​pollici con refresh rate di 90 o 120Hz. Sotto la scocca si vocifera invece la presenza del chipset Qualcomm Snapdragon 750G assieme a 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, mentre la batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica a 33W. Consigliamo comunque di prendere queste voci con le pinze e attendere inizio 2022, quando il dispositivo dovrebbe debuttare sul mercato internazionale.

Nel frattempo, la società ha già lanciato il primo modem 5G Exynos per automobili.