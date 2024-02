Samsung, Galaxy AI in arrivo su 100 milioni di dispositivi già entro il 2024: il piano

Sebbene ancora non sia chiaro se Galaxy AI resterà gratuito o meno, Samsung continua a puntare sulla suite di funzionalità legate all’intelligenza artificiale che ha mostrato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S24.

Secondo quanto affermato da ET Telecom, il presidente di Samsung Electronics TM Roh avrebbe affermato che l’obiettivo della compagnia è lanciare Galaxy AI su circa 100 milioni di dispositivi mobili della gamma Galaxy nel corso dell’anno appena iniziato.

Roh ha anche sottolineato che, nonostante i costi elevati per lo sviluppo, le funzionalità rimarranno gratuite almeno fino al 2025, mentre come abbiamo avuto modo di raccontare nella precedente news, non sono stati decisi i piani per il 2026. “Secondo le nostre analisi, la domanda di AI su mobile è diversificata. Pertanto, ci saranno consumatori che si accontenteranno di utilizzare gratuitamente le funzioni AI. Potrebbero però esserci anche clienti che desiderano funzioni AI più potenti e che possono addirittura acquistarle a questo scopo. Quindi terremo in considerazione tutti questi fattori nelle decisioni future” ha affermato il dirigente, adducendo ad un possibile lancio di funzionalità premium, come fatto da OpenAI con ChatGPT.

Come noto, Samsung ha intenzione di lanciare Galaxy AI anche sugli smartphone precedenti della gamma Galaxy, e non solo sugli ultimi modelli.