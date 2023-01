Samsung Galaxy Book 3, manca poco al lancio: online immagini e scheda tecnica

Durante l'evento Unpacked di Samsung del 1° febbraio non ci sarà spazio solo per gli smartphone della serie Galaxy S23, ma anche per i laptop della serie Galaxy Book 3. Oggi, a ridosso della loro presentazione, i Galaxy Book 3 Pro e 3 Pro 360 si sono mostrati sul web con una scheda tecnica quasi completa e alcune immagini leakate.

Negli scorsi, una prima scheda tecnica dei Galaxy Book 3 era trapelata in rete, mostrandoci che la lineup di laptop Samsung conta 4 device diversi, ovvero il Galaxy Book 3 Pro, il Galaxy Book 3 360, il Galaxy Book 3 Pro 360 e il Galaxy Book 3 Ultra. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sammobile, i tre portatili non-Ultra avranno una CPU Intel Core i5-1340P o i7-1360P con grafica integrata Iris Xe. Il Samsung Galaxy Book 3 Ultra, invece, sarà dotato di una CPU Intel Core i9-13900H e di una GPU RTX 4070 di NVIDIA.

Inoltre, tutti e quattro avranno una RAM LPDDR5 da 16 GB e un SSD NVMe fino a 1 TB. Ovviamente, i quattro laptop saranno aggiornati a Windows 11 fin dal lancio e avranno preinstallate le app della suite Samsung, ossia Samsung Multi Control, Samsung Notes, Samsung Quick Share e Samsung Private Share.

Lo schermo dei device sarà un display WQXGA+ Super AMOLED da 14" o 16", mentre tutti avranno una tastiera retroilluminata, un trackpad piuttosto ampio, il supporto per il Wi-Fi 6E e una serie di connessioni fisiche che comprendono due porte Thunderbolt 4, una USB-A, un connettore HDMI, un lettore di schede SD e un jack audio da 3,5 millimetri. Inoltre, i due Galaxy Book 3 360 e 360 Pro saranno dotati di S Pen integrata.

Le versioni da 14" dei laptop utilizzeranno una batteria da 63 WHr, mentre quelle da 16" ne avranno una da 76 WHr: tutti e quattro, a prescindere dal modello e dalla dimensione dello schermo, saranno lanciati con un caricatore USB-C che garantirà una ricarica rapida fino a 65 W. Potete dare un'occhiata alle immagini dei tre laptop nella galleria in calce a questa notizia.