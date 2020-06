Samsung Galaxy Book, Book Ion e Flex ufficiali in Italia: prezzo e scheda

Nel corso di un evento trasmesso a partire dalle ore 18:00 di oggi 22 giugno 2020 sul canale YouTube ufficiale di Samsung Italia, l'azienda sudcoreana ha svelato l'arrivo in Italia dei nuovi laptop Galaxy Book, Galaxy Book Ion e Galaxy Book Flex.

In realtà, uno dei tre portatili lo conoscevamo già molto bene. Ci riferiamo a Samsung Galaxy Book S, approdato nel nostro Paese il 21 aprile 2020 nella colorazione Earthy Brown. Il prezzo è fissato a 1229 euro. Per maggiori informazioni sulla scheda tecnica, vi rimandiamo alla notizia di annuncio (risalente a qualche mese fa). La descrizione della società è la seguente: "I vantaggi di un laptop veloce e ultraleggero insieme ai vantaggi di uno smartphone".

I nuovi arrivati sono dunque Samsung Galaxy Book Ion e Galaxy Book Flex. Il primo monta un processore Intel Core i5-10210U, un display QLED da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), 8GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe da 256GB. Interessanti il design cangiante Aura Silver, la tastiera retroilluminata e il comparto audio realizzato in collaborazione con AKG. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata al prodotto. Il prezzo è di 1429 euro. L'azienda lo descrive in questo modo: "Un design estremamente sottile per la massima portabilità e un look elegante grazie alla finitura che cambia colore in base alla luce".

Per quanto riguarda invece Samsung Galaxy Book Flex, troviamo uno schermo "flessibile", che permette di utilizzare il laptop in più contesti. Non manca inoltre il supporto alla S Pen, che consente di controllare da remoto Galaxy Book Flex tramite le Air Action (ad esempio per effettuare presentazioni). Il processore in questo caso è un Intel Core i5-1035G4 , mentre lo schermo touch screen è un QLED da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Non mancano 12GB di di RAM LPDDR4x e 512GB di SSD NVMe. Interessante la funzionalità Wireless PowerShare, che consente di caricare altri dispositivi. Il prezzo è fissato a 1699 euro. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di Samsung. La descrizione della società è la seguente: "Progettato per la mobilità, così puoi utilizzarlo sia come tablet che come PC. E grazie a S Pen, lo controlli a distanza con un semplice gesto della mano".

Insomma, Samsung è tornata a lanciare dei portatili anche in Italia. Sono già stati aperti i preordini, mentre l'effettiva disponibilità è a partire dal 30 giugno 2020.