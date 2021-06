Samsung Galaxy Book Go ufficiale: specifiche tecniche e prezzo in Italia

Samsung nella giornata odierna ha rilasciato ufficialmente il sottilissimo computer portatile Galaxy Book Go, pensato per attività in ufficio, scuola o per portare sempre con sé un PC compatto, versatile, robusto ma soprattutto particolarmente economico. Ecco tutte le informazioni riguardo scheda tecnica e prezzo in Italia.

Woncheol Chai, SVP e Head of Experience Planning Team, Mobile Communications Business, Samsung Electronics, riguardo a questo dispositivo ha affermato quanto segue: “I PC continuano a consentire la nostra vita digitale, aiutandoci a connetterci con i nostri amici e familiari, a lavorare da remoto e a trovare sbocchi per la creatività e il relax. La serie Galaxy Book Go è pensata per gli utenti mobili di oggi che si aspettano comunicazioni senza interruzioni, produttività sostenuta e intrattenimento coinvolgente, tutto in un unico dispositivo. Con la nuova aggiunta al Galaxy Book, Samsung offre opzioni più ampie ai nostri consumatori per scegliere un dispositivo che meglio si adatta alle loro esigenze”.

Il notebook Galaxy Book Go per quanto concerne le dimensioni presenta uno spessore pari a 14,9 mm e pesa 1,38 kg, mentre il display in dotazione è un LCD Full HD da 14 pollici con cerniera a 180°. Sotto la scocca invece figurano, nella versione 4G-LTE, il chipset Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 con CPU Kryo 468 octa-core a massimo 2,55 GHz di clock e GPU Adreno integrata; nella versione 5G, invece, apparirà il chipset Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Per quest’ultima, però, dovremo attendere l’ultimo trimestre del 2021.

Ad accompagnare il suddetto SoC saranno 4GB/8 GB di RAM LPDDR4X e memoria flash interna da 64/128 GB. Lato funzionalità troviamo il lettore microSD, 2 porte USB-C, una porta USB-A e una porta per jack audio da 3,5 mm, lo scanner di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e Dolby Atmos per potenziare l’audio negli altoparlanti integrati. Infine, grazie al software Quick Share è possibile ottenere il massimo dall’utilizzo di più dispositivi Galaxy.

Giungendo al prezzo, le versioni WiFi e LTE di Samsung Galaxy Book Go arriveranno a 499 Euro in Italia e godranno del servizio di garanzia Samsung Care+ per rimediare a possibili rotture dello schermo in seguito a cadute e altri danni.

