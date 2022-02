Samsung Galaxy Book Pro 2, online i primi render: sarà un laptop pieghevole a 360°

Sono ormai diversi mesi che non abbiamo nuove notizie circa la prossima generazione di Samsung Galaxy Book Pro: a settembre, infatti, era trapelato il primo benchmark di un nuovo Samsung Galaxy Book Pro, ma dopo quella prima indiscrezione il dispositivo è completamente sparito dai radar.

Tutto questo fino ad oggi, quando il portale Giznext ha condiviso i primi render del Samsung Galaxy Book Pro 2, la cui uscita sembra essere programmata per fine febbraio o inizio marzo. È infatti probabile che Samsung presenti il Galaxy Book Pro 2 al proprio evento per il MWC 2022, che si terrà tra il 28 febbraio e il 3 marzo prossimo.

Le indiscrezioni sull'uscita del device sembrano essere confermate da un report di Sammobile di alcuni mesi fa, che spiegava che Galaxy Book Pro 2 sarebbe uscito a inizio 2022, a meno di un anno di distanza dal predecessore, che è stato messo in vendita a fine aprile 2021.

Potete dare un'occhiata ai render di Giznext nella galleria in calce a questa news. Dalle immagini pare evidente che Galaxy Book Pro 2 avrà una cerniera a 360°, che permetterà cioè di ruotare lo schermo del PC per trasformarlo, all'occasione, in un tablet. Per questo motivo, secondo Giznext, il laptop si chiamerà Samsung Galaxy Book Pro 2 360, con un nome pensato per esaltare la sua forma da convertibile.

Non è comunque da escludere che Samsung possa lanciare anche un Galaxy Book Pro 2 non-360°, anche se di quest'ultimo, al momento, non sono emersi render, specifiche tecniche o immagini. Sicuramente, comunque, ne sapremo di più alla conferenza di Samsung del MWC 2022, programmata per il 27 febbraio prossimo.