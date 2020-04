Samsung Galaxy Book S ufficiale in Italia: ecco il prezzo del rivale del MacBook Air

Samsung ha finalmente ufficializzato l'arrivo in Italia del notebook Galaxy Book S, che mira a competere nella fascia alta del mercato. Sono in molti a definirlo come il rivale del MacBook Air di Apple.

Una delle caratteristiche peculiari della soluzione dell'azienda sudcoreana è la presenza di uno slot per la nanoSIM, che porta con sé il supporto alla connettività Gigabit LTE (Cat.18). Per il resto, la scheda tecnica di Galaxy Book S comprende un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8cx operante alla frequenza massima di 2,84 GHz (processo produttivo a 7nm), 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Presenti Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.0 e USB Type-C. Pieno supporto anche all'applicazione "Il Tuo Telefono".

Non manca uno schermo TFT da 13,3 pollici con risoluzione Full HD e aspect ratio 16:9, mentre le dimensioni del notebook sono di 305,2 x 203,2 x 6,2 - 11,8 mm, per un peso di 0,96 kg. Da non sottovalutare gli altoparlanti stereo realizzati in collaborazione con AKG, la webcam 720p, il supporto alla tecnologia Dolby Atmos e la presenza di un sensore di impronte digitali. La batteria è da 42 Wh (stando al produttore, permette fino a 25 ore di riproduzione video, a fronte di una singola ricarica). Il sistema operativo è Windows 10 Home/Pro.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità in Italia, Samsung Galaxy Book S sarà disponibile nel nostro Paese a partire da oggi 21 aprile 2020. L'unica colorazione disponibile è la Earthy Brown e il costo consigliato è pari a 1099 euro.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy Book S è stato originariamente svelato durante la presentazione di Galaxy Note 10. Per maggiori dettagli sul prodotto, vi rimandiamo al sito ufficiale dell'azienda.