Samsung Galaxy Book S ufficiale: il rivale del MacBook Air ha uno slot nanoSIM

Oltre a Galaxy Note 10, Samsung ha annunciato, a sorpresa, anche un altro dispositivo: Galaxy Book S. Secondo l'azienda sudcoreana, il prodotto "dà il via a una nuova era per il mobile computing". Stiamo parlando di un notebook che andrà a competere con il MacBook Air di Apple.

Samsung Galaxy Book S è spinto da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8cx a 64-bit operante alla frequenza massima di 2,84 GHz con processo produttivo a 7nm, affiancato da 8GB di RAM LPDDR4X e 256/512GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 1TB). Il display è un TFT da 13,3 pollici con risoluzione Full HD e aspect ratio 16:9, mentre le dimensioni del dispositivo sono pari a 305,2 x 203,2 x 6,2 - 11,8 mm, per un peso di 0,961 kg. Non mancano anche degli altoparlanti stereo realizzati in collaborazione con AKG, il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, un sensore di impronte digitali e uno slot per una nanoSIM (Gigabit LTE, Cat. 18). La batteria è da 42 Wh (Samsung afferma che sia possibile effettuare fino a 23 ore di riproduzione video con una sola carica), mentre la webcam registra a risoluzione 720p. Il sistema operativo è Windows 10 Home/Pro.

Non manca l'applicazione "Your phone companion" che permette "una connessione senza soluzione di continuità tra Galaxy Book S e Galaxy Note 10 in modo da poter accedere alle foto, alle app e alle notifiche più recenti e rispondere istantaneamente a chiamate e SMS tra i diversi dispositivi, in modo fluido e naturale", come scritto dalla società sudcoreana nel comunicato stampa giunto in redazione.

Non abbiamo purtroppo informazioni in merito a prezzo e disponibilità di Samsung Galaxy Book S in Italia. Vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech per saperne di più. In ogni caso, il dispositivo arriverà a settembre negli Stati Uniti d'America a un costo di 999 dollari. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Samsung USA.