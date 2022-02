Samsung Galaxy Book2 Pro è ufficiale: ecco il nuovo PC con 5G ed Intel Evo

Dopo aver discusso del Galaxy Book 2 Pro 360, Samsung ha anche presentato il nuovo Galaxy Book2 Pro, il nuovo laptop basato sui processori Intel Core di dodicesima generazione.

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra i processori i7 ed i5, accompagnati da 8/16/32GB LPDDR5 e memoria fino ad 1 terabyte. Nei negozi arriveranno le varianti da 13,3 e 15,6 pollici, con schermi AMOLED FHD con risoluzione di 1920x1080 pixel.

Su entrambi troviamo Windows 11 come sistema operativo ed il sistema di autenticazione tramite impronta digitale con il sensore integrato nel pulsante d’accensione. La batteria, almeno ufficialmente, garantisce fino a 21 ore di autonomia, ma chiaramente il tutto è legato all’utilizzo che si fa del dispositivo.

Il modello da 15,6 pollici sarà disponibile anche con il chip 5G per la connettività, oltre che il WiFi 6E e Bluetooth 5.1.

Tra le differenze delle due varianti, anche in questo caso, spicca il comparto delle porte. Sulla versione da 13,3 pollici è presente una porta Thunderbolt 4, un ingresso USB-C, una porta USB 3.2 ed il jack per le cuffie oltre che lo slot per microSD. Se si opta per il Galaxy Book2 Pro da 15 pollici, invece, a queste si aggiunge anche un’uscita HDMI e lo slot nanoSIM, sul modello con 5G.

La batteria sul Galaxy Book2 Pro è da 63Wh, sul modello da 13,3 pollici, e 68Wh su quello da 15,6 pollici.

Galaxy Book2 Pro sarà disponibile in Italia nella colorazione Graphite a partire da 1089 Euro.