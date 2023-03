Samsung, i Galaxy Book3 con Intel 'invadono' Milano: le foto dall'evento

Nel mese di febbraio, Samsung ha presentato i nuovi Galaxy Book3, la sua proposta nel segmento notebook per il 2023, che potrà fare affidamento sulla piattaforma Intel Evo in un giusto mix tra prestazioni, sicurezza e affidabilità.

Il cuore pulsante della nuova serie, infatti, sono i più recenti processori Intel Core di tredicesima generazione, costruiti intorno al concetto di architettura ibrida introdotto dal team blu nel 2021 con Alder Lake e poi ulteriormente migliorato proprio con Raptor Lake.

Abbiamo passato una piacevole giornata in compagnia di questi interessanti dispositivi direttamente nella Samsung Smart Home, un incontro ravvicinato che abbiamo voluto immortalare negli scatti che trovate in questa notizia. Protagonisti assoluti insieme ai nuovi Galaxy S23 al MWC di Barcellona, per il nuovo anno Samsung ha voluto puntare su prestazioni senza compromessi con i suoi Book3 Ultra, dotati di CPU Intel fino i più potenti i9 di nuova generazione, ma anche su GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 a scelta tra la RTX 4050 e la RTX 4070, entrambe compatibili con l'incredibile tecnologia DLSS3 e il suo particolare sistema di Frame Generation.

I modelli Samsung Galaxy Book3 Pro e Pro 360 puntano in maniera decisa sulla connettività grazie al WiFi 6E e sulla trasversalità d'uso, con un form factor particolare per i modelli 360 e le certezze di sempre sul Galaxy Book3 Pro. Anche questi notebook potranno avvalersi delle ultime tecnologie di Intel, con processori Raptor Lake P-Series a scelta tra gli i5 e gli i7 a seconda delle proprie esigenze. In tutti i casi lo spettacolo è assicurato grazie ai brillanti display Dynamic AMOLED X2 con risoluzione "3K" ad alto refresh rate (fino a 120Hz) e al sistema quad-speaker sviluppato in collaborazione con AKG. Il nuovo Galaxy Book3 Ultra e il Pro 360 potranno essere configurati con display da 16 pollici, mentre il Book3 Pro sarà disponibile anche nel taglio da 14 pollici.