Samsung, ecco i Galaxy Buds 2: i nuovi auricolari con cancellazione attiva del rumore

Non c’è stato solo spazio per i nuovi smartphone pieghevoli nel corso dell’Unpacked Samsung di questo pomeriggio. Il colosso coreano ha infatti svelato anche le nuove Galaxy Buds 2, la nuova generazione di auricolari senza fili che si aggiungono alla fortunata gamma Galaxy Buds composta dalle Buds Live e Buds Pro.

Le Galaxy Buds 2 sono basate su due altoparlanti dinamici a due vie che restituiscono alti nitidi e chiari e bassi profondi. Presente anche la cancellazione attiva del rumore che permette di rimuovere i rumori indesiderati. Gli utenti, però, avranno la possibilità di utilizzare tre diversi livelli regolabili di suoni ambientali per sentire l’ambiente circostante: in questo modo la voce risulterà più chiara durante le chiamate grazie ad una nuova soluzione basata sul machine learning che è in grado di filtrare una varietà di rumori di fondo che possono risultare fastidiosi.

Samsung ha definito i nuovi Galaxy Buds 2 gli auricolari più piccoli e leggeri di sempre, caratterizzati come sempre dall’iconica forma curva. Il produttore ha anche sviluppato il test “Earbud Fit” all’interno dell’applicazione Galaxy Wearable. Nei negozi gli utenti troveranno quattro colori: Graphite, White, Olive e Lavender.

Sempre dal fronte degli indossabili, Samsung ha presentato anche i nuovi Galaxy Watch 4, ma il piatto forte di giornata è stato senza dubbio il Galaxy Z Fold3 con S Pen.