Samsung Galaxy Buds 2, il design si mostra in ogni dettaglio con nuovi render

Dopo le voci sul possibile lancio del Watch Design Studio nel corso del MWC 2021 da parte di Samsung, altre indiscrezioni riguardanti il colosso sudcoreano si aggiungono alla lista, questa volta in merito ai nuovi auricolari True Wireless Galaxy Buds 2, i cui presunti render per la stampa sono stati pubblicati da 91mobiles.

I tipster e gestori del sito hanno infatti mostrato al pubblico nelle ultime ore una lunga serie di immagini che ritraggono le Galaxy Buds 2 sia nel loro design che nelle varie colorazioni che potrebbero giungere nei negozi retail e online, ovvero bianco, nero, verde e lilla. Come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo, però, alla custodia a quanto pare verrà riservata una doppia colorazione: bianca nella sezione esterna, uniforme alle cuffie all’interno. Riguardo la forma, notiamo che le Galaxy Buds 2 avranno una trama uniforme piuttosto che una finitura bicolore opaca-lucida.

Non mancano però anche dettagli relativamente alle funzionalità e alle caratteristiche tecniche: dati della Federal Comunications Commission alla mano, ripresi sempre da 91mobiles, vediamo che ciascuno degli auricolari avrà una batteria da 60 mAh, mentre la custodia di ricarica contiene una cella da 500 mAh. Tra le feature si segnalano due microfoni, la possibile assenza del sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) e forse dei controlli touch sulla superficie esterna.

Lato connettività troviamo il supporto al Bluetooth 5.0, mentre per la qualità audio interverranno gli esperti di AKG, come ormai da tradizione per i prodotti audio firmati Samsung. Trattandosi comunque di semplici indiscrezioni, consigliamo di prenderle con le pinze in attesa della loro presentazione che potrebbe anche avvenire nel mese di agosto 2021, nello stesso evento di lancio di Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.