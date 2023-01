Samsung, le Galaxy Buds 2 Pro ora permettono di registrare video con audio 3D binaurale

La presentazione delle Samsung Galaxy Buds 2 Pro, la nuova generazione di auricolari TWS di Samsung, risale ormai ad agosto 2022. Nonostante le cuffie abbiano ormai qualche mese sulle spalle, però, Samsung ha implementato una nuova feature decisamente interessante con il loro ultimo aggiornamento.

Con l'ultimo update, in fase di rollout globale in queste ore, le Galaxy Buds 2 Pro saranno infatti capaci di riprendere audio 3D binaurale per i vostri video: in altre parole, attivando la ripresa dei video dalla fotocamera del vostro smartphone, il microfono utilizzato per catturare l'audio non sarà quello del telefono, ma quello delle cuffie, che garantirà un audio 3D binaurale particolarmente accurato.

Ovviamente, per attivare la feature dovrete collegare le Buds 2 Pro allo smartphone e indossarle, in modo che queste ultime possano riprendere i suoni dello spazio circostante. Un comunicato stampa ufficiale spiega che "la funzione registra l'audio a 360° utilizzando un microfono in ciascuna cuffia, mettendo chi visualizza i video così ripresi nel bel mezzo della folla di un festival o accanto ad un fuoco che scoppietta nel mezzo della foresta".

La feature dà chiaramente il meglio di sé quando le vostre riprese necessitano di un audio ambientale di alta qualità, trovando dunque delle applicazioni limitate a un numero di casi non troppo alto. Nonostante ciò, si tratta di una funzione aggiuntiva che sarà sicuramente gradita a coloro che hanno acquistato un paio di cuffie Samsung negli ultimi mesi.

In più, Samsung conferma che le clip così registrate saranno compatibili con le principali piattaforme social, come Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, permettendo agli utenti e, soprattutto, ai content creator e agli influencer, di creare video con un'elevata qualità audio, capace di dare agli spettatori un elevato senso di immersione nelle riprese.

Sfortunatamente, però, c'è anche un'importante limitazione: la feature è esclusiva di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4, mentre Samsung promette che essa sarà lanciata anche sui Galaxy S23 nel corso del prossimo mese. Non è invece stato chiarito se la funzione sarà estesa prossimamente anche su altri smartphone, come i Galaxy S22 dello scorso anno.