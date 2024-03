Samsung Galaxy Buds FE ad un prezzo STRACCIATO su Amazon per le offerte di primavera

Amazon dà spazio anche agli auricolari senza fili con le offerte di primavera 2024, che scadranno il 25 Marzo 2024. Tra i numerosi sconti proposti dalla società americana, troviamo anche degli auricolari Samsung.

Samsung Galaxy Buds FE in offerta

In particolare, gli auricolari Samsung Galaxy Buds FE sono disponibili a 59 Euro, il 46% in meno rispetto al prezzo consigliato di 109 Euro, ma anche più basso se si confronta con i 69 Euro che ha raggiunto qualche tempo fa su Amazon.

Gli auricolari in questione sono caratterizzate da un design ergonomico e compatto, che offrono un maggiore comfort ed una migliore vestibilità durante l’ascolto, ma garantiscono anche bassi più profondi ed un controllo del rumore che evita qualsiasi tipo di distrazione. Samsung nella scheda tecnica garantisce un’autonomia fino a 30 ore con una singola carica. Grazie ai commandi touch intuitivi, a cui si può accedere rapidamente, è possibile passare facilmente dalla musica alle chiamate grazie all’area touch, il tutto facendo rimanere gli auricolari in posizione.

Possibile anche effettuare il pagamento in tre mesi da 19,67 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. La promozione sarà disponibile fino alle 23:59 del 25 Marzo 2024, ed ovviamente il prodotto beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dal ricevimento.