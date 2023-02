Samsung Galaxy Buds Live a un prezzo stracciato su Amazon, il più basso in Italia

In giornata abbiamo già segnalato un robot aspirapolvere Ecovacs a oltre 200 euro in meno su Amazon. È doveroso tornare sullo stesso portale però per segnalarvi gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live a un prezzo mozzafiato grazie a un taglio del 63% sul listino. Non sarà il minimo storico, ma è il cartellino più basso in Italia.

Prima di tutto, una rapida analisi delle specifiche di questo dispositivo audio: gli auricolari True Wireless Samsung Galaxy Buds Live sono caratterizzati dal design “a fagiolo” aperto in-ear con cancellazione attiva del rumore, controlli touch e speaker da 12 mm, mentre la custodia garantisce un’ora di riproduzione musicale con cinque minuti di ricarica. Il form factor sarà pure particolare, ma restano tra le cuffiette di fascia alta più intriganti ancora accessibili sul mercato.

Con la vistosa colorazione Mystic Blue, i Samsung Galaxy Buds Live vengono portati da 189 euro a 69 euro su Amazon Italia; non si tratta del prezzo più basso di sempre, pari invece a 64,90 euro, ma è la cifra più bassa vista su Amazon da dicembre 2022 e persino la cifra più bassa tra tutti i rivenditori italiani. La consegna avviene a costo zero, anche in un giorno se siete abbonati a Prime, mentre il pagamento non può essere completato a rate essendo il cartellino sotto la soglia dei 100 euro.

