Samsung Galaxy Buds Live: risparmio del 58% e sconto extra da Unieuro

Non c'è solamente l'iniziativa Offerte Solo Online da Unieuro, in quanto il portale della ben nota catena presenta anche molte altre promozioni. Tra queste rientra uno sconto sugli auricolari Samsung Galaxy Buds Live.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il prodotto viene venduto a un costo pari a 69,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il prezzo di questo modello di auricolari ammonterebbe a 169,99 euro. In parole povere, "di base" c'è uno sconto del 58%, ovvero si possono risparmiare 100,09 euro.

Non è però finita qui, in quanto c'è anche un possibile risparmio extra del 5% direttamente in carrello. Questo significa che basta premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far scendere il costo finale del prodotto a 66,40 euro. Insomma, in totale c'è uno sconto di 103,59 euro. Per quel che riguarda le caratteristiche, è interessante notare che questi auricolari in-ear TWS ha un'autonomia stimata di 6 ore.

In ogni caso, se volete approfondire il prodotto, potete fare riferimento alla recensione di Samsung Galaxy Buds Live, risalente a settembre 2020. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld proporrebbe il prodotto a 69,99 euro, ma al momento in cui scriviamo gli auricolari non risultano disponibili. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono il tutto a 97 euro.