Samsung Galaxy Buds Live, trapelato online il possibile prezzo in Italia

I nuovi auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds Live stanno per arrivare sul mercato e probabilmente li vedremo pure in occasione dell’evento Galaxy Unpacked del 5 agosto. I leak però continuano a trapelare online, questa volta riguardanti alcune feature interessanti e il prezzo consigliato in Europa.

Le cuffiette Samsung dalla curiosa forma a fagiolo finalmente avranno la tanto attesa riduzione attiva del rumore, sistema che permetterà un’esperienza d’uso sicuramente migliore rispetto al predecessore Galaxy Buds+. Tra le altre caratteristiche elencate dal leak in questione si parla di un microfono esterno e due interni, sensore touch per controllare volume, chiamate e brani in riproduzione, e un peso di 5.6 grammi per auricolare.

Ancora, l’autonomia massima con riduzione del rumore sempre attiva è di 5.5 ore, altrimenti raggiunge anche le 7 ore e mezza con una singola ricarica. La custodia potrà poi ricaricare i Galaxy Buds Live più volte per un totale di 28 ore. La ricarica è stata anche ottimizzata al punto che permetterà 35 minuti di autonomia dopo soltanto tre minuti all’interno della custodia.

Assieme agli auricolari, disponibili nei colori Mystic Black, White, Gray e Bronze, arriveranno anche tre paia di gommini di dimensioni differenti per permettere all’utente di indossare le cuffiette in massima sicurezza. Tutto il kit delle Galaxy Buds Live potrebbe giungere sul mercato a partire da 190 Euro esentasse, ma per ogni dettaglio dovremo attendere la presentazione ufficiale.