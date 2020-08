Samsung Galaxy Buds Live ufficiali: tutto sugli auricolari, prezzo compreso

Giornata di grandi annunci quella odierna per Samsung, che sta presentando parecchi prodotti nell'ambito dell'evento Unpacked. Tra questi ultimi rientrano i nuovi auricolari Samsung Galaxy Buds Live, che non puntano solamente alla qualità audio, ma strizzano l'occhio anche agli utenti attenti al design e all'ergonomia.

Questi sono infatti i punti focali su cui Samsung ha affermato di essersi concentrata durante la realizzazione del prodotto. Partendo dal prezzo, vi diciamo subito che per l'Italia quest'ultimo è fissato a 189 euro. I preordini saranno attiva nel periodo che va da oggi 5 agosto al 20 agosto 2020, mentre l'effettiva disponibilità degli auricolari partirà dal 21 agosto 2020.

Passando al prodotto in sé, stiamo parlando di auricolari wireless. Questi ultimi sono stati realizzati in collaborazione con AKG, azienda austriaca particolarmente nota in questo settore. Lo speaker è da 12 mm, quindi dispone di dimensioni più elevate rispetto a Galaxy Buds+, e il prodotto punta molto sui bassi, cercando di rendere l'esperienza audio, sempre stando a quanto affermato da Samsung, più profonda e ricca. Non mancano tre microfoni, tecnologia Active Noise Cancellation e accelerometro Voice Pickup Unit, in modo che il rumore di sottofondo non sia un grande problema in alcun contesto, poi ovviamente bisognerà testare tutto sul campo.

Piccola curiosità: Samsung ha rivisto il design dei suoi auricolari disponendo i componenti interni in orizzontale al posto che in verticale. In questo modo, i Galaxy Buds Live non sporgono troppo dalle orecchie. C'è anche una modalità gaming che va ad agire sulla latenza. Non mancano, inoltre, una funzionalità chiamata Buds Together, che permette di condividere la musica con altre persone, dei controlli tattili e il supporto all'assistente vocale Bixby. Le colorazioni disponibili sono Mystic Bronze, Mystic White e Mystic Black. Per maggiori dettagli sul prodotto, vi rimandiamo al sito ufficiale di Samsung.