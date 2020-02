Samsung Galaxy Buds+ ufficiali: tutto sui nuovi auricolari senza fili

Dopo aver annunciato la gamma di smartphone Samsung Galaxy S20, l'azienda sudcoreana ha sfruttato il palcoscenico dell'evento Galaxy Unpacked di oggi 11 febbraio 2020 per annunciare anche i nuovi auricolari wireless Galaxy Buds+.

Questi ultimi possono essere acquistati a 169 euro in Italia. Le prime spedizioni partiranno il 12 febbraio 2020. Le colorazioni disponibili sono Bianco e Nero e le dimensioni degli auricolari sono pari a 17,5 x 19,2 x 22,5 mm, per un peso di 6,3 grammi per singolo auricolare.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche dei Galaxy Buds+, troviamo il supporto al Bluetooth 5.0, un triplo microfono adattivo (2 esterni e uno interno), una batteria da 85 mAh (l'autonomia stimata è pari a 11 ore di riproduzione) e doppio diaframma per bassi profondi e alti definiti. Non manca anche una custodia di ricarica con porta USB Type-C e batteria integrata da 270 mAh, che dovrebbe portare l'autonomia totale a 22 ore. Presenti anche tutti i sensori del caso, tra cui accelerometro e prossimità. È possibile controllare gli auricolari anche attraverso un sistema di controlli touch.

I sistemi operativi compatibili sono Android e iOS e c'è anche una modalità Gaming a latenza ridotta. Il piatto forte dell'offerta sono chiaramente gli altoparlanti dinamici a due vie, l'utilizzo dei tre microfoni per la riduzione dei rumori esterni e il supporto alla ricarica wireless.



È inoltre attiva una promozione che consente agli acquirenti di ottenere in omaggio gli auricolari Galaxy Buds+ prenotando Galaxy S20+ o S20 Ultra 5G. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a dare un'occhiata al sito ufficiale di Samsung.