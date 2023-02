Avete i Samsung Galaxy Buds2? Gradirete molto questo aggiornamento firmware

Neanche un mese dopo l’aggiornamento delle Galaxy Buds 2 Pro che ha introdotto la registrazione di audio 3D binaurale per i video, gli stessi auricolari di casa Samsung stanno per ricevere in Europa un nuovo update molto utile che farà tirare un sospiro di sollievo a molti utenti. Di cosa si tratta?

Come riportato dai colleghi di SamMobile, in Corea del Sud è iniziato qualche giorno fa il rollout del firmware R177XXU0AWA3, il cui peso è di appena 3,06 megabyte ma la cui importanza è evidente: la patch, infatti, migliora la stabilità della ricarica degli auricolari con l’obiettivo di aumentare l’autonomia e rendere più sicuro e rapido il processo di ricarica. Potrebbero esserci anche dei bug fix nascosti, dato che nel changelog ufficiale non appare alcuna voce dedicata.

Al momento della scrittura della notizia non possiamo confermarvi l’approdo dell’aggiornamento in Italia ma, se siete in possesso dei Samsung Galaxy Buds 2 e 2 Pro, potete recarvi nell’app Galaxy Wearable, selezionare gli auricolari e poi andare nelle loro impostazioni, osservando infine se nella scheda “Aggiornamento software” è possibile procedere con download e installazione.

È curioso notare, ad ogni modo, che l’ultimo evento Samsung dedicato al lancio della gamma Samsung Galaxy S23 non ha visto la presentazione contemporanea di nuovi auricolari: sarà necessario aspettare ancora qualche mese? Lo sapremo solamente con il trascorrere dell’anno!

In compenso, durante l’evento Unpacked del 1° febbraio abbiamo seguito anche il lancio dei nuovi Galaxy Book3.