Samsung Galaxy Buds2 e Watch4 a metà prezzo da Unieuro per il Black Friday 2022

Al netto del rinnovo delle offerte della settimana, Unieuro continua a proporre fino al 27 novembre gli sconti del Temptation Black Friday. All’interno di questa iniziativa promozionale è possibile trovare, in particolar modo, Samsung Galaxy Buds2 e Watch4 a metà prezzo.

Nel caso specifico degli auricolari Samsung Galaxy Buds2 lo sconto è del 53% e porta il dispositivo da 149,99 euro a 69,99 euro. Si tratta di cuffiette in-ear True Wireless con controlli touch, batteria da 61 mAh per auricolare e da 472 mAh per la custodia di ricarica, protezione IPX2, tre microfoni e tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Insomma, sono un modello da considerare attentamente se siete alla ricerca di un nuovo dispositivo audio.

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 nella versione da 40mm è invece scontato da 219,90 euro a 119,99 euro, ovverosia del 45%. Questo orologio ha uno schermo Super AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione pari a 396 x 396 pixel, protezione IP68, sistema operativo Wear OS e sensori per monitorare stress, frequenza del battito cardiaco, ossigeno nel sangue, e molteplici modalità sportive per osservare nel dettaglio la qualità della propria attività fisica.

Il pagamento di entrambi i dispositivi può essere completato a rate con Klarna o PayPal, in tre mensilità senza interessi. La consegna a domicilio è sempre gratuita, ma è anche possibile procedere con il ritiro in negozio in caso di preferenza.

