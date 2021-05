Samsung Galaxy e criptovalute una cosa sola: novità per Samsung Blockchain Wallet

Samsung ha deciso ufficialmente di avvicinarsi al mondo crypto annunciando novità per il Samsung Blockchain Wallet, portafoglio per le criptovalute che permetterà agli utenti possessori di smartphone Samsung Galaxy di gestire e scambiare risorse virtuali da wallet di terze parti in maniera sicura ed efficace, anche con portafogli hardware.

L’annuncio è giunto nella giornata di ieri dallo stesso colosso sudcoreano, il quale ha spiegato come i dispositivi mobili della serie Galaxy dotati di sistema operativo Android 9 o versioni successive ora potranno supportare portafogli crypto fisici come Ledger Nano S e Ledger Nano X. Inoltre, nei prossimi mesi giungeranno tante nuove funzionalità per Samsung Blockchain Wallet dedicate all’informazione sul mondo crypto e blockchain.

Secondo la società sudcoreana l’innovazione potrà avvenire solo in questo modo, mediante un “approccio aperto e collaborativo” che verrà mostrato con l’apertura del suo ecosistema blockchain con Samsung Blockchain SDK. In futuro gli sviluppatori potranno, infatti, creare DApp (app decentralizzate basate sulla stessa tecnologia blockchain) in grado di generare, archiviare e gestire account con API che possano firmare in maniera estremamente sicura tutti i trasferimenti di risorse virtuali contenute nei propri wallet. A supportare questo cambiamento sarà la piattaforma di sicurezza Samsung Knox che si occuperà della crittografia e protezione delle chiavi usate per le stesse app e per le transazioni d’interesse.

Insomma, una grande scommessa che giunge proprio in un periodo dove le criptovalute stanno correndo sulle montagne russe del mercato, tra crescite sensazionali e successivi crolli a causa di fatti specifici come le ultime dichiarazioni di Elon Musk sul Bitcoin e sull’eccessivo consumo energetico per la produzione di valute digitali. Sarà un successo? Staremo a vedere.

Nel mentre Samsung sta pensando anche al lancio di uno smartphone da gaming dotato di ventole per il raffreddamento più efficiente possibile durante l’attività di gioco.