Samsung Galaxy F52 5G è ufficiale: Snapdragon 750G e 120Hz a prezzo competitivo

Dopo il lancio in Giappone di Samsung Galaxy S21 nella versione dedicata alle Olimpiadi di Tokyo, il colosso sudcoreano ha annunciato ufficialmente anche lo smartphone di fascia medio-bassa Samsung Galaxy F52 5G per ampliare la serie Galaxy F: vediamo le specifiche tecniche e i prezzi sul mercato.

Partendo dal display in dotazione, Samsung Galaxy F52 5G presenta uno schermo TFT Full HD+ da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un piccolo foro nell'angolo in alto a destra dedicato al singolo sensore fotocamera da 16 megapixel. Restando sul comparto fotocamera, dunque, posteriormente troviamo un’impostazione a quattro sensori: il principale grandangolare da 64 MP, assieme a 8 MP ultra grandangolare, 2 MP per il sensore di profondità e un’unità macro da 2 MP.

Sotto la scocca, invece, Galaxy F52 5G ha un SoC Qualcomm Snapdragon 750G octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 570 + 6 x 1.8 GHz Kryo 570), assieme a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile mediante lo slot dedicato alle schede microSD, fino al massimo complessivo di 1 TB. La batteria, invece, è da 4.500 mAh e supporta la ricarica a 25 W.

Lato funzionalità troviamo il jack per auricolari da 3,5 mm, la porta USB-C per ricarica e trasferimento dati, il sensore di impronte digitali montato lateralmente, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1. Come sistema operativo, infine, troviamo Android 11 con One UI 3.1. Disponibile in colori bianco e nero, Samsung Galaxy F52 5G al momento è disponibile solamente in Cina per preordine a CNY 1.999, ovvero circa 255 Euro al cambio attuale. Non si sa se giungerà anche in Occidente e sul mercato del Belpaese, in tal caso con ogni probabilità il prezzo cambierà.

Nel mentre si parla anche di Samsung Galaxy A22 5G, smartphone che potrebbe proporsi sul mercato come il modello 5G più conveniente.