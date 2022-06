Samsung Galaxy Fit 3 in arrivo? Nuova smartband confermata da azienda su forum coreano

A quanto pare Samsung non sta lavorando soltanto sulla gamma di smartwatch Galaxy Watch 5, considerata da un celebre tipster la più brutta linea di wearable dell’anno, ma anche sulla smartband Galaxy Fit 3 trapelata sul forum ufficiale sudcoreano della società: si parla già dei possibili prezzi!

Il rumor riguardante la terza generazione di smartband Galaxy non circola da molto tempo in rete; tuttavia, nelle ultime giornate un utente ha chiesto nel forum della Samsung Community coreana se il produttore avrebbe rilasciato il Galaxy Fit 3 in futuro. A questo punto, un community manager ha pensato di rispondergli affermando che il Galaxy Fit 3 arriverà entro la fine dell'anno o nella prima metà del 2023 con un prezzo tra i 49.000 e 50.000 won, ovvero circa lo stesso prezzo del predecessore Galaxy Fit 2. A tale proposito, vi rimandiamo alla recensione di Samsung Galaxy Fit 2.

È un po' strano che un community manager abbia scelto di divulgare queste informazioni e, per tale ragione, ci sentiamo di consigliare di prenderle con le pinze in quanto la stessa Samsung non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito. Ad ogni modo, assistere al debutto di un terzo modello a due anni dal secondo non sarebbe affatto male, specialmente considerato che lo stesso mercato wearable è in crescita e vede ottimi risultati proprio da parte di Samsung. Insomma, vi terremo aggiornati!

