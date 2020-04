Samsung Galaxy Fold 2 avrà delle caratteristiche impressionanti

Samsung dovrebbe lanciare il Galaxy Fold 2 nella seconda metà dell'anno. Secondo alcuni rapporti, l'annuncio avverrà in concomitanza con quello della serie Galaxy Note 20. Questa indiscrezione riguarderebbe, al momento, solo il mercato Coreano.

Il CEO di Display Supply Chain Consultants, Ross Young, ha condiviso alcune informazioni chiave sulle presunte specifiche del Galaxy Fold 2. Il prossimo pieghevole si celerebbe sotto il nome in codice Project Champo o come riferito dagli sviluppatori di XDA, potrebbe anche essere nascosto sotto il nome di Project Winner 2.

Young ha rivelato che lo schermo principale sarà costituito da un AMOLED flessibile da 7,59 pollici, con una risoluzione di 2213 x 1689 pixel. La densità di pixel sarà di 372 ppi ed avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sul display sarà presente poi una fotocamera selfie di forma circolare in stile Oneplus 8 e Huawei P40 Lite.

Il prossimo Fold 2 dovrebbe essere dotato di un vetro ultra sottile simile a quello presente sul Galaxy Z Flip. Grazie all'utilizzo di un vetro molto resistente denominato "Ultra Thin Glass", lo schermo del Galaxy Fold 2 sarà in grado di resistere ai graffi. Il display esterno potrebbe essere un Dynamic AMOLED LTPS da 6,23 pollici. A confronto, il precedente Galaxy Fold dispone di uno schermo esterno da 4,6 pollici e di un display flessibile interno da 7,3 pollici.



Il prossimo pieghevole potrebbe montare gli stessi sensori implementati sul Galaxy S20+. Nella parte anteriore, troverebbe spazio una fotocamera a goccia da 10 o da 40 megapixel. Il pannello a 60Hz dovrebbe comprendere una fotocamera a forma di foro posta al centro e raggiungere una risoluzione di 819 x 2267 pixel.



Il Galaxy Fold 2 arriverà quasi sicuramente nelle varianti 4G e 5G. Entrambe, potrebbero essere alimentate da un processore Snapdragon 865 o dallo Snapdragon 865+. L'altra novità riguarderebbe il supporto alla S-Pen. Il nuovo foldable sarà disponibile nelle versioni da 256 GB e 512 GB di memoria interna e nelle colorazioni "Verde Martian" e "Blu Astro". Tra le edizioni speciali non mancherà quella con costruzione in ceramica ed acciaio inossidabile.

La batteria integrata sarà da 4.500 mAh, con ogni probabilità, con supporto alla ricarica superveloce da 25 Watt. Non mancherà neanche il supporto alla ricarica wireless sia standard che inversa. La speranza da parte di Samsung è che il lancio dei nuovi dispositivi possa dare nuovo slancio al mercato degli smartphone, dopo che le vendite della serie S20 sono risultate inferiori alle aspettative.