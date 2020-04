Samsung Galaxy Fold 2 sarà più economico ed arriverà ad Agosto

Il Galaxy Z Flip ha permesso ad un maggior numero di utenti di poter tastare con mano la rivoluzione dettata dai display pieghevoli grazie al prezzo più contenuto. Nel mentre, sono emerse altre informazioni sul prossimo Galaxy Fold 2 riguardanti la fotocamera ed il prezzo.

Il nuovo Galaxy Fold 2 dovrebbe essere presentato nel corso del 2020. Nei giorni scorsi vi abbiamo già raccontato quello che potrebbe essere il design del nuovo pieghevole e la nuova generazione sarebbe in fase di sviluppo.

La notizia arriva da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) che tramite alcuni tweet ha diffuso nuove indiscrezioni. Secondo Ross, il Galaxy Fold 2 sarà dotato di un sistema a tripla fotocamera con obiettivi da 12, 16 e 64 megapixel con una doppia stabilizzazione ottica dell'immagine. Le ulteriori informazioni riguardano il prezzo del dispositivo che potrebbe essere compreso tra i 1780 ed i 1980 dollari.

L'obiettivo sarebbe quello di aumentarne i volumi di vendita rispetto alla precedente generazione. Di certo, apprezzando lo sforzo di Samsung, si tratterebbe di una cifra comunque alla portata di poche persone. La presenza di un display anteriore più grande, una risoluzione più elevata, il supporto alla S-Pen ed al 5G potrebbero aumentarne l'interesse e convincere i più scettici a fare uno sforzo maggiore.

Con ogni probabilità, il Galaxy Fold 2 sarà presentato insieme alla serie Galaxy Note e considerando le date di lancio precedenti, possiamo ipotizzare che avverrà nel mese di Agosto. Le vendite potrebbero partire invece da Settembre. Samsung non vuole rinunciare alla serie Fold nonostante abbia annunciato il Galaxy Z Flip all'inizio dell'anno. Possiamo prospettare uno scenario in cui i dispositivi Galaxy Fold saranno annunciati in concomitanza con i Note mentre la serie Flip potrebbe affiancare l'uscita della serie S.

Samsung non sta lavorando solo sui pieghevoli ma potrebbe presto annunciare un nuovo smartphone medio di gamma con una fotocamera frontale pop-up.