Samsung Galaxy Fold 2 Lite costerà 1.600 dollari? Ecco gli ultimi rumor

Dopo l’annuncio dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2 5G i tipster del settore credono che ci sarà pure una versione Lite in arrivo sul mercato le cui caratteristiche sarebbero già apparse online, assieme a qualche dettaglio ulteriore relativo al prezzo che, in realtà, non sarà comunque così accessibile.

Leggendo la scheda tecnica trapelata via Internet, che comunque va presa con le pinze essendo soltanto un rumor, si notano il display interno FHD+ UTG da 7.2 pollici accompagnato da uno schermo AMOLED sulla scocca esterna più piccolo rispetto a quello del Galaxy Z Fold 2; un processore Exynos 9825, assieme a 12GB di RAM, 256GB di memoria interna e, lato fotocamera, tre sensori da 12MP (principale con flash LED, apertura f/1.8, PDAF e OIS + Telephoto con apertura f/2.4, zoom ottico 2x, zoom digitale fino a 10x, PDAF e OIS + 120° Ultra Wide con apertura f/2.2) “come suo padre”.

Per quanto queste caratteristiche siano senz’altro allettanti, la nota negativa è il prezzo: secondo il tipster Mukul Sharma, infatti, il costo stimato è pari a 1600 dollari o 1351 Euro al cambio attuale (esentasse). Il Galaxy Z Fold 2 5G, per fare un paragone, in Italia arriverà nei negozi a un prezzo di partenza di 2049 Euro.

Intanto anche altre aziende come OPPO si vogliono avventurare nel mondo dei foldable: gli ultimi brevetti e render apparsi online mostrano infatti un dispositivo molto particolare e, forse, sorprendentemente accessibile.