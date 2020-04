Samsung Galaxy Fold 2, trapelano nuovi dettagli sullo smartphone pieghevole

Dopo i rumor di qualche giorno fa, che descrivevano un comparto hardware interessante, torniamo a parlare del presunto prossimo smartphone pieghevole di Samsung: Galaxy Fold 2.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, il successore di quel Galaxy Fold arrivato in Italia a fine 2019 e venduto a 2050 euro, dovrebbe apportare molte migliorie al modello dello scorso anno. In particolare, uno degli aspetti su cui l'azienda sudcoreana si sarebbe concentrata di più sembra essere il comparto fotografico.

Infatti, stando agli ultimi rumor e leak, il dispositivo potrebbe disporre di una tripla fotocamera da 12MP + 16MP + 64MP. Vi ricordiamo che il primo Galaxy Fold disponeva di tre sensori da 12MP + 12MP + 16MP, quindi si potrebbe trattare di un upgrade interessante. Tuttavia, le fonti non hanno purtroppo fornito maggiori indiscrezioni in merito, quindi non sappiamo molto altro.

Vi ricordiamo che le precedenti voci di corridoio descrivevano la possibile presenza di un display AMOLED flessibile da 7,59 pollici con risoluzione di 2213 x 1689 pixel e refresh rate di 120Hz. La batteria dovrebbe essere da 4500 mAh, mentre lo schermo esterno potrebbe essere da 6,23 pollici e avere una risoluzione pari a 2267 x 819 pixel. I tagli di memoria interna dovrebbero essere da 256/512GB e non dovrebbe mancare il supporto alla S Pen.